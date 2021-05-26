В Ярославле выставят на торги дом с атлантами

В Ярославле особняк Дунаева, больше известный всем как дом с атлантами, выставят на торги. Особняк на проспекте Октября включили в план приватизации на этот год. Вместе со зданием на продажу будет выставлен и земельный участок площадью около 1,5 тысяч квадратных метров.

Сегодняшняя цена за знаменитый дом – 30 миллионов рублей. Ее снизили больше, чем в два раза. Ранее здание пытались продать за 70 миллионов, но желающих стать владельцем хоть и красивого, но полуразрушенного особняка, не нашлось.

Сейчас особняк Дунаева требует огромных финансовых вложений, зданию, которое является памятником архитектуры и некогда было одним из самых красивых в Ярославле, срочно требуется реставрация. Причем, довольно специфическая, а средств у правительства области на нее нет.

Особняк Дунаева построен в 1886 году купцами, владельцами табачной фабрики. Богатейшая внешняя отделка видна и сейчас, отличительной частью особняка стали четыре фигуры атлантов, среди ярославцев получившие прозвище «непьющих». Когда-то здание было украшено куполом и парапетами с вазонами, но часть отделки была безвозвратно утрачена во время событий 1918 года. Если реставрация не начнется в ближайшее время, мы может утратить и то, что практически чудом сохранилось до наших дней.