В Ярославле разыскивают 17-летнего юношу Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудник полиции и волонтеры ищут 17-летнего Романа Байдикова. Молодой человек рано утром ушел из дома в Дзержинском районе и до настоящего времени не вернулся.

На вид Роману 17 лет, рост 170 сантиметров, худощавый, волосы светло-русые, кглаза карие. Когда уходил из дома был одет в черные спортивные штаны, черную футболку с ярко-розовым рисунком на груди, черные кроссовки с белой подошвой. С собой взял серую сумку через плечо.

Если вы располагаете информацией о Романе и знаете, где он сейчас находится или видели юношу после 25 числа, сообщите в полицию: 02, 102 или 55-02-02.