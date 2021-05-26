Ярославский шинный завод повышает зарплаты рабочим

Фото: из архива АО «Кордиант»

В связи с расширением производства Филиал АО «Кордиант» в Ярославле (ЯШЗ) открывает набор на рабочие вакансии, а также проводит ряд мероприятий по повышению привлекательности работы на Ярославском шинном заводе, сообщает пресс-служба предприятия.

Ключевое решение, принятое руководством компании «Кордиант», – повышение заработной платы всем рабочим ярославской производственной площадки в среднем на 15% с 1 мая 2021 года. Наибольшую прибавку уже ощутили на себе работники основных рабочих профессий – сборщики покрышек, вулканизаторщики, контролеры шинного производства, вальцовщики, операторы, транспортировщики, приемщики сырья и материалов.

- Несмотря на сложные экономические условия, с которыми столкнулась вся промышленность в период пандемии, мы стремимся дать работникам нашего завода все условия для эффективного труда и комфортной жизни. Мы постоянно расширяем наш социальный пакет – это и бесплатные медосмотры, и поездки в санатории для сотрудников и оздоровительные лагеря для их детей, и материальная помощь, - подчеркнула заместитель директора предприятия по персоналу Анна Винокурова. - В этом году для рабочего персонала, помимо существенного повышения заработной платы, в соцпакет были включены частичная компенсация питания в заводских столовых и полисы добровольного медицинского страхования.