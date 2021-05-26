Законом по борщевику: ярославцев будут штрафовать за нескошенный сорняк

Депутаты облдумы приняли законопроекты по борьбе с борщевиком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера, 25 мая, депутаты Ярославской областной думы взялись за борщевик. На заседании заксобрания было принято сразу два законопроекта, которые должны побороть этот опасный сорняк на корню.

Первый документ дает администрациям право в правилах благоустройства территорий прописывать, что ответственность за уборку сорняка на участке несет собственник этого участка. Второй документ устанавливает административную ответственность для тех, кто отказывается бороться с борщевиком.

- Вводится ответственность администраций за невыполнение мероприятий, которые предусматриваются региональными программами. Если работы по каким-либо причинам не проводятся, тогда и возникает ответственность. Ранее законодательного акта на этот счет не существовало. Теперь основной закон был принят сразу в двух чтениях. Законопроект о внесении изменений в закон об административных правонарушениях – только в первом. Есть необходимость еще раз посмотреть, в каких случаях, и в каком объеме наступает ответственность должностных лиц. Думаю, на следующем заседании в полном объеме мы примем этот закон, - пояснил председатель Думы Михаил Боровицкий.

На данный момент предложено установить такие штрафы:

- для физических лиц – от 500 до 2000 рублей, при повторном нарушении – до 5000 рублей;

- для юридических лиц – до 20 тысяч рублей.

Кстати, в этом году областной бюджет на борьбу с опасным сорняком, от которого чаще всего страдают дети, выделил 11 миллионов рублей.