В Ярославле у троллейбуса №5 изменится расписание

Тролейбус будет ходить по новому расписанию. Фото: Мэрия Ярославля

С 3 июня в Ярославле троллейбус №5 «Улица Рыкачева – Ярославль Главный» будет ездить в будни и выходные по новому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Последний рейс троллейбуса от остановки «Улица Рыкачева» в будние дни будет уходить в 23:27, от остановки «Ярославль-Главный» - в 00:08.

В выходные дни последний рейс троллейбуса от остановки «Улица Рыкачева» запланирован на 23:18, от остановки «Ярославль-Главный» - на 23:59.