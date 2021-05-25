Ярославский троллейбус украсят рисунками детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле художница Хелен Анвор вместе с воспитанниками детского сада №109 «Изюминка» рисовали макет троллейбуса. Работы ребят скоро сможет увидеть весь город. 1 июня украшенный транспорт появится на городском маршруте.

- Самой дорогостоящей валютой в наше время стало внимание. Воспитанники интегративного детского сада видят мир совершенно по-другому и готовы поделиться этим. Поделиться блеском своих глаз, теплотой улыбок и светом своих сердец. Научить нас дружить, быть на равных и в любой ситуации оставаться отчаянно любознательными, влюблёнными в процесс познания и толерантными. И самое главное для меня, что с сегодняшнего занятия все дети ушли счастливые и довольные, — рассказала художница, клинический психолог и арт-терапевт Хелен Анвор.

В мэрии города пояснили, что сейчас детский сад «Изюминка» посещают 335 детей, из них 110 детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018-2019 учебном году детский сад стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Арт-терапия развивает творческие способности и благотворно влияет на нервную систему.