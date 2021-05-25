Над Ярославлем и Переславлем пролетят «Стрижи»: где посмотреть и когда

Над Ярославлем и Переславлем 12 июня пролетят "Стрижи" Фото: Олег УКЛАДОВ

12 июня в Ярославской области пройдет авиационное шоу: над двумя городами региона пролетит группа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи».

Посмотреть полет легендарных пилотов можно в Ярославле и Переславле. Семь истребителей МиГ-29 в небе над Переславлем будут с 13:10 до 13:40 – в районе Народной площади и акватории реки Трубеж. В Ярославле шоу пройдет с 16:00 до 17:00 над акваторией Волги в районе Стрелки.

- Шоу состоится в честь Дня России и 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, - пояснил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.