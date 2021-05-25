В Ярославле высадят больше полумиллиона цветов Фото: Мэрия Ярославля

«Горзеленхозстрой» начал украшать Ярославль цветами. Уже высажено около 45 тысяч цветов-двулетников на площади в 514,5 квадратных метра.

- Ко Дню Победы сделали цветник около Вечного огня и в парке Мира, где будет установлена стела в честь присвоения Ярославлю звания «Город трудовой доблести». Порядка 524 тысяч цветов будут высажены во всех районах города. На сегодняшний день уже оформлены вазы с цветами на нижнем партере Стрелки, у часовни Александра Невского, вдоль бульвара на улице Чайковского, — рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

В этом году в Ярославле появятся и новые цветники: в парке Победы, у часовни Казанской иконы Божией матери, у церкви Михаила Архангела, а также около спуска на Даманский остров. В мэрии города рассказали, что с 11 октября в Ярославле начнется высадка более 27 тысяч тюльпанов на площади 691 квадратный метр. Тюльпаны, которые цветут на городских объектах сейчас, посажены осенью 2020 года.