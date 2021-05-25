В Ярославской области наркомана осудили за хранение наркотиков и боеприпасов Фото: Василий Вахрин

В Ярославской области за хранение наркотиков и боеприпасов осужден житель Ростовского района. 30-летний мужчина по совокупности статей получил полгода ограничения свободы. В суде было установлено, что осужденный сам употребляет запрещенные вещества. По его словам почти грамм наркотика, с которым его и задержали, мужчина нашел в лесу. Положил вещество в карман куртки и поехал с ним Ростов – там его и взяли полицейские. А при обыске в квартире нашли 8 патронов для нарезного спортивно-охотничьего огнестрельного оружия, пригодных к использованию.

- Мужчине назначено наказание 6 месяцев ограничения свободы. Ему запрещено посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы района, изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Помимо этого, виновный обязан пройти лечение от наркотической зависимости.