Ярославцы сообщили об экологической катастрофе на реках Волга и Ить

Так выглядела Ить вчера, 24 мая. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославцы в социальных сетях сообщили об очередной экологической катастрофе. Реку Ить у села Устье Ярославского района вчера, 24 мая, покрыла «радужная» пленка.

- Такая красота течет к нам с Волги. Рыбаки скажите «прощай рыба». Посмотрите, что у нас творится, - комментирует съемку автор видео.

По словам местных жителей, от воды идет сильный запах солярки.

Однако, когда на место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования области, они никаких загрязнений на реке Ить не обнаружили.

- Визуальные признаки загрязнения воды, в том числе специфическая окраска и запах, отсутствовали, остаточных признаков нефтепродуктов также не обнаружено, - пояснил председатель комитета государственного экологического надзора Александр Прибылов.

Специалисты считают, что вчера, 24 мая, имел место локальный бытовой разлив нефтесодержащих продуктов. Это обычно происходит при заправке моторных лодок или промывке канистр.