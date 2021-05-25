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Общество25 мая 2021 14:00

В детском саду Ярославля две группы закрыты на карантин из-за COVID-19

Также на карантине группы в садах Рыбинска, Углича и Ярославского района
Полина Вачнадзе
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В ярославском детском саду №18 две группы находятся на карантине по коронавирусу

В ярославском детском саду №18 две группы находятся на карантине по коронавирусу

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ярославском детском саду №18 две группы находятся на карантине по коронавирусу, сообщил департамент образования Ярославской области. Заболели четыре сотрудника дошкольного учреждения, в том числе три воспитателя. На карантине 44 малыша и шесть сотрудников, из них четверо – воспитатели.

В Рыбинске карантин объявили в пяти группах четырех детских садов: №№29, 46, 84 и группа в гимназии №8. Болеют пять воспитанников, среди сотрудников зараженных нет.

В угличском детсаду №9 «Березка» COVID-19 подхватил один малыш. Группа, в которую он ходил, отправлена на карантин. На самоизоляции три сотрудника, в том числе два воспитателя.

В Ярославском районе из-за заболевшего воспитателя на карантине одна группа и два сотрудника детсада.