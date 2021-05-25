Юрий Газзаев уходит с поста главного тренера ярославского «Шинника»

Главный тренер ФК «Шинник» Юрий Газзаев покидает свой пост. Об этом сообщили на официальном сайте футбольного клуба. Контракт между Газзаевым и клубом истекает 31 мая и продлять его не будут.

- Футбольный клуб «Шинник» благодарит Юрия Фарзуновича за сотрудничество и желает успеха в дальнейшей тренерской деятельности, - говорится в официальном сообщении.

Юрий Газзаев работал с командой с ноября 2020 года. «Шинник» находился на последнем месте турнирной таблицы Футбольной национальной лиги.

- Конечно, очень важно выправить ситуацию, – сказал тогда на встрече с губернатором региона Дмитрием Мироновым Юрий Газзаев. – Необходимо выстроить систему, где «Шинник» был бы главным звеном. И я готов делиться опытом и знаниями.

Однако чуда не произошло. Сохранить свои позиции в ФНЛ не удалось, «Шинник» впервые за очень долгий срок покинул первый дивизион.