В лесах Ярославской области стало больше рысей, белок и лосей

В ярославских лесах стало больше белок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области провели мониторинг численности охотничьих ресурсов. Итоги показали, что в регионе обитают 23 760 лосей, около 550 благородных оленей и порядка 650 пятнистых. Кабанов насчитали 807, что не превышает уровня, рекомендованного Минприроды РФ.

Среди пушных самыми многочисленными стали белки – их около 32 тысяч. В области живут 22 тысячи бобров, 18 тысяч зайцев, по 2200 лисиц и енотовидных собак, 1437 медведей, 99 волков, 198 рысей, которые включены в Красную книгу региона.

Кстати, в прошлом году специалисты также отмечали увеличение численности большинства видов.

- Результаты получены на основании подсчета числа следов животных и визуальной регистрации птиц. Зимой охотоведы прошли по 722 маршрутам, - уточнили в департаменте охраны окружающей среды региона.

Полученные сведения будут учитываться при выдачи квоты на добычу лосей, оленей и других диких зверей.