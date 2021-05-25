Жительница Рыбинска задолжала дочери-инвалиду больше миллиона рублей алиментов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За нежелание содержать свою дочь-инвалида жительница Рыбинска поплатилась свободой. Пока всего лишь на 10 суток, но если не возьмется за ум, ей грозит уже уголовная ответственность.

По решению суда женщина должна платить своей дочери алименты. 16-летняя девушка сейчас находится в доме-интернате: она инвалид с рождения и нуждается в особом уходе. Но нерадивая мать о своем ребенке забыла. Родительских прав ее лишили, девочку она не навещала, ее здоровьем не интересовалась и материальную помощь не оказывала. Сумма долга по алиментам превысила 1 миллион рублей.

- За неуплату алиментов судебный пристав привлек жительницу Рыбинска к административной ответственности. Суд назначил арест на 10 суток. Временная изоляция должна оказать воздействие на неплательщицу. Но если этого не произойдет и женщине не вспомнит о своем родительском долге, то ей грозит уголовная ответственность, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.