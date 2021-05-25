Специалисты «Ярэнерго» напоминают о запрете выпаса скота в охранной зоне ЛЭП

Бесконтрольное нахождение скота рядом с энергообъектами опасно, это может привести к гибели животных Фото: Евгения ГУСЕВА

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» обращает внимание владельцев домашних сельскохозяйственных животных на запрет их бесконтрольного выпаса вблизи действующих объектов электросетевого хозяйства.

Бесконтрольное нахождение скота рядом с энергообъектами опасно, это может привести к гибели животных. Также запрещается привязывать их к опорам линий электропередачи, к трансформаторным подстанциям и другим объектам электроэнергетики.

Выпас сельскохозяйственных животных в охранной зоне ЛЭП является нарушением п. 8 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого о хозяйства и особых условии использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Места выпаса и прогона скота определяются органом местного самоуправления поселений и городских округов, кроме того они должны быть согласованы с уполномоченным исполнительным органом государственной власти в области ветеринарии и администрациями.

Согласно ветеринарным правилам сельскохозяйственные животные должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владельца или пользователя.

Энергетики напоминают, что на официальном сайте «Россети Центр» имеется тематический раздел с подробной информацией об опасности электрического тока и правилах поведения вблизи энергообъектов. Также действует телефон прямой линии «Россети Центр» 8-800-220-0-220, по которому во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об обнаружении повреждения опор, обрывов проводов, искрения, открытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов.