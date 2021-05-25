Остались без мамы: в ярославском зоопарке киперы заменили верблюжатам родителей

В Ярославском зоопарке два новых обитателя. Скриншот с видео, Ярославский зоопарк

В Ярославском зоопарке два новых жителя – милые верблюжата. Один родился в семье двугорбых верблюдов, второй – у одногорбых. Однако мамы по каким-то причинам отказались кормить своих детенышей после родов и верблюжат поселили в отдельный вольер. Заботливых родителей малышам заменили не менее заботливые киперы.

У одного верблюжонка уже есть имя – его назвали Жаком, в честь его родителей. А вот девочка пока ходит безымянная. И по доброй традиции имя ей предлагают выбрать ярославцам в группе Ярославского зоопарка ВКонтакте. Чей вариант наберет наибольшее количество лайков, так и назовут верблюжонка.

Пока в лидерах пост Анастасии Пушкиной, которая предложила сразу три варианта: Нэнти (лидер), София и Жесси.