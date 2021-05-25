Выездные прививочные пункты: график работы в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве

Прививку можно сделать в торговых центрах и МФЦ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Ярославской области опубликовало график работы выездных прививочных пунктов. Провакцинироваться можно в торговых центрах и МФЦ.

Ярославль:

- ТЦ «РИО», Тутаевское шоссе, 1

с понедельника по четверг с 17:00 до 19:00;

Рыбинск:

- центр «Сенная площадь», ул. Герцена, 62

ежедневно с 13:00 до 18:30 (включая выходные дни),

- МФЦ « Мои документы», пр. Генерала Батова,1

ежедневно с 13:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней;

Тутаев:

- ТЦ «Район», ул. Моторостроителей, 72а

Будни с 16:00 до 18:00, суббота с 11:00 до 14:00.

Прививку можно сделать без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.