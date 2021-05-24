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Общество24 мая 2021 16:51

Специалисты рассказали ярославцам, как лучше везти деньги на курорт: снять наличные или положить на карту

Рекомендации дал эксперт ярославского отделения Банка России
Полина Вачнадзе
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Специалисты рассказали ярославцам, как лучше везти деньги на курорт

Специалисты рассказали ярославцам, как лучше везти деньги на курорт

Фото: Светлана Макеева

Перед отпуском у будущих отдыхающих всегда возникает вопрос: как везти с собой деньги – положить их на карту или иметь при себе нал? Рекомендации дал эксперт по платёжным системам ярославского отделения Банка России Михаил Трохалев.

По его словам, вести с собой всю сумму наличными – всегда риск. Поэтому основную часть лучше положить на карту. Подойдут карты любой платежной системы. Но нужно уточнить перед поездкой, есть ли на курорте банкоматы вашего банка, чтобы с них можно было снять деньги без комиссии.

- Даже если вы уже пользуетесь картой, советую заранее известить свой банк о том, куда и когда планируете ехать – это позволит избежать возможной блокировки карты при расчетах за пределами региона, где вы обычно совершаете операции. Это можно сделать по телефону, который указан на оборотной стороне карты, - говорит Михаил Трохалев.

Если деньги на карте закончились, попросите своих родственников перевести на вашу карту деньги по Системе быстрых платежей. Эта система позволяет переводить деньги онлайн в режиме 24/7 с карты любого банка. Переводы до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно, без комиссии.