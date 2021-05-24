Выявлять нарушения в ходе проведения ЭГЭ будет технология искусственного интеллекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Система видеонаблюдения от «Ростелекома» готова к проведению госэкзаменов, в этом году они пройдут с 25 мая по 15 сентября, сообщает пресс-служба оператора.

Компания провела тестирование систем видеонаблюдения в российских и зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут во всех субъектах РФ, а также в 79 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 58 странах мира. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2021 в более 5,5 тыс. ППЭ будет задействовано свыше 134 тыс. камер.

Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Причем в поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные участников экзамена. Система обеспечивает максимальную объективность и делает процесс сдачи ЕГЭ прозрачным. Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ».

Второй год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов также будет технология анализа поведения ЭГЭ с использованием нейросети. Искусственный интеллект будет ежедневно анализировать онлайн-видеопоток из более 170 аудиторий, а в офлайн — архивные видео из более тысячи аудиторий. При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически сформирует «подозрение на нарушение» и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.