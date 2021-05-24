На кону автомобиль: ярославне потребовалось два часа, чтобы рассчитаться с многолетним долгом

Ровно два часа понадобилось жительнице Ярославля, чтобы расплатиться с долгом Фото: Николай ХИЖНЯК

Ровно два часа понадобилось жительнице Ярославля, чтобы расплатиться с долгом, который на ней висел более четырех лет. Противном случае женщина лишилась бы автомобиля, который собирались арестовать судебные приставы.

Несколько лет назад ярославна взяла кредит в банке, но сумму вернула не всю. Банк обратился в суд, выиграл процесс, но даже несмотря на это женщина не спешила отдавать 137 тысяч долга.

- Проверка показала, что в ее собственности имеется автомобиль. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на движимое имущество должницы и вручил ей постановление об аресте. Должница попросила не эвакуировать автомобиль, а дать ей несколько часов для решения вопроса. Уже через два часа она явилась с платежным документом, подтверждающим полное погашение долга. Денежные средства перечислены кредитору - взыскателю, автомобиль возвращен владелице, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.