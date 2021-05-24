Две тысячи бегунов приняли участие в переславском полумарафоне Фото: Правительство Ярославской области

22 мая в Переславле-Залесском прошел беговой полумарафон «Александровские версты» - второй из 10 стартов, запланированных в этом году.

В субботу на дистанцию вышло более двух тысяч человек из 250 городов страны. Достижения одного бегуна – Владимира Сачкова, который стартовал в категории «80+» отметил глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Владимир Сачков преодолел 10 километров за 56 минут 36 секунд. Результат, достойный молодых атлетов, - сказал Дмитрий Миронов.

В этом году в Переславле был поставлено новый рекорд прохождения трассы. Принадлежит он переславцу Максиму Черезову, который пробежал 21,1 километра за 1 час 10 минут 44 секунды. Среди девушек финишную ленточку первой пересекла Елена Скоблина с результатом 01:23:45.

Следующий забег состоится в Мышкине 5 июня.

12 июня в Переславле-Залесском пройдет фестиваль День мороженого.