Сотрудников салона сотовой связи в Ярославле обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров Фото: Полина Вачнадзе

Двух сотрудников салона сотовой связи, который находится в Дзержинском районе Ярославля, обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров. По версии следствия, управляющий салона и продавец-консультант продали заинтересованным лицам паспортные данные двух клиентов, а также сведения об их телефонных переговорах и сообщениях.

- За предоставление сведений каждый из соучастников получил по 1400 рублей. Обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Дело направлено в суд, - пояснили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

Нарушителям закона грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, возможен арест до 4 месяцев и даже реальное лишение свобода на срок до 4 лет.