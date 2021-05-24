Директор рыбинской спортшколы устроил на работу своих родственников Фото: Василий Вахрин

Директора рыбинской спортивной школы отчитали на антикоррупционной комиссии и привлекли к дисциплинарной ответственности за помощь родственникам. Прокурорская проверка показала, что в спортивной школе, которой руководит рыбинец, трудятся близкие ему люди.

- Руководителем спортивной школы в подведомственную ему организацию трудоустроены близкие родственники, при этом обязанность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов им не исполнена, о возможности возникновения конфликта интересов в связи с трудоустройством в учреждение родственников он не сообщал, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

На этот раз директор школы отделался дисциплинарным взысканиям. Как говорится в сообщении прокуратуры, «выявленные нарушения устранены».