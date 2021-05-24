Спасатели предупредили ярославцев о сильном ветре Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярославские спасатели предупредили жителей областного центра об очередном ухудшении погоды. Сегодня, 24 мая, днем порывы юго-западного ветра усилятся до 15 метров с секунду. Непогода сохранится и вечером.

С ног такой ветер, конечно, вряд ли собьет, однако, может доставить немало проблем. Сотрудники МЧС предупреждают о возможных обрывах ЛЭП и линий связи, обрушении слабоукрепленных конструкций и ветхих крыш, нарушениях в системе ЖКХ.

На этой неделе, про прогнозам синоптиков, жара резко пойдет на спад. Похолодает до +17, прогнозируются сильные дожди, местами ливни. Когда ждать непогоды, читайте здесь.