В Ярославской области сгорела лесопилка

Огонь уничтожил семь помещений Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Крупный пожар произошел днем 23 мая в деревне Плетнево Даниловского района. В 14:30 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании на местном деревообрабатывающем предприятии.

- На тушении пожара работали 8 человек и три единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось в 19:45, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Пять часов спасатели работали на месте. К счастью, обошлось без пострадавших. Но семь строений лесопилки площадью почти в 1000 квадратных метров полностью уничтожены.

Причины возгорания сейчас уточняются.