«Вы такие чистюли»: ярославцы после пикников оставили после себя горы мусора

После отдыха ярославцы оставляют за собой груды мусора. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В ярославских пабликах горожане разместили фотографии одного из излюбленных мест отдыха: полянки у озера в Заволжском районе, который среди местных получил название Техас. Бутылки, пакеты, упаковки, остатки еды – все это оставили после себя ярославцы, которые отдыхали у воды в жаркие дни. Мусор валяется везде, в том числе и под табличкой «Здесь за Вами некому убирать».

- Озеро Техас. Спасибо Вам, добрые горожане! Вы такие чистюли, - иронизирует автор поста.

Естественно, под публикацией сразу появились комментарии. Тех, кто устроил в красивом месте филиал помойки, называли далеко не самыми приятными словами.

- Две недели назад ребята убирали и вот те раз. Ну не умеют отдыхать, так и не ходили бы. Сидите дома и пачкайте там. Ну, как обидно за природу и ребят, которые трудились, наводили чистоту, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Наталия Ярославская.

- Надо сделать въезд платным, как на Прусовских. Там порядок, - поступило неожиданное предложение от Ольги Сергеевой.

И ее многие поддержали.

- Очень правильная мысль, сама к ней прихожу. Пусть уд лучше огородят забором и никого не пускают, чем свободный вход на свалку.

- Сделают в конце-концов платным доступ во все популярные места отдыха и спасибо вот этому быдлу надо будет сказать. Дома у себя, интересно, также все продукты жизнедеятельности где употребляют, там и бросают?