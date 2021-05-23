Прогноз погоды в Ярославле на последнюю неделю мая: синоптики обещают ливни и грозы

Недельный прогноз погоды в Ярославле. Фото: Скриншот "Центр Фобос"

Жаркий май в Ярославле сменится прохладной погодой из-за воздушного потока Западной Европы, который движется в сторону Центральной России. Уже на этой неделе температура воздуха в областном центре упадет до +17 градусов днем.

- Усилится влияние холодного атмосферного фронта, сопровождаемого отдельными массивами кучево-дождевых облаков, мозаичными грозами и шквалистым усилением ветра. При этом воздух успеет прогреться до климатической нормы июня, — сообщили в центре «Фобос».

Поэтому вечером 23 мая ярославцев ждет дождь и +16 градусов за окном. В понедельник погода станет лучше: будет +12 градусов ночью и +20 днем,облачно. Во вторник ожидается +9 градусов ночью и +17 днем, тоже облачно. В среду + 6 ночью и +20 днем. В четврег ночные дожди и +14 градусов, а днем +22 и солнечно. В пятницу ночью +12, а днем +26 градусов и дождь, а вот суббота будет с грозами,+18 градусов ночью и +17 днем. А вот воскресень будет холодным, но солнечным. + 11 градусов ночью и +15 днем.