"Не горит ни один": в Ярославле погасли уличные фонари

Такое освещение в аллеи у Вечного огня. Фото: Влада Красоткина

Теплые майские вечера располагают жителей Ярославля к прогулкам. Правда, хорошо провести время не получится - в городе погасла часть фонарей. Проблемы с освещением появились не только на окраинах, но и на центральних улицах, где всегда много ярославцев и туристов.

На аллеи у Вечного огня горит несколько тусклых лампочек и нет подсветки у тратуарных плиток, хотя раньше это местечко отличалось уютной обстановкой.

- Видимо, на свете экономят, раз все отключили, - рассказывает читатель "КП-Ярославль".

В остальных районах проблема с освещением стоит особо остро. Если в центре горит, хотя бы парочка хилых лампочек, то улицы Калинина и Ушакова особо остро погрузились в абсолютную темноту.

- Не горит ни один фонарь, хоть на лоб вешай! Вообще темнота! Рядом есть школа, там тоже темнота и это постоянно. Вчера шла в шоке полнейшем, - пишет ярославна в группе "Черный список. Ярославль".

Вот по такой темноте ярославцы добираются до дома. Фото: группа "Черный список. Ярославль"

За комментарием "КП-Ярославль" обратилась в пресс-служб мэрии.

- Специалисты «Районных электрических сетей» выедут на место и проверят состояние сетей, - пояснили в пресс-службе города.