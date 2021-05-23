В Дзержинском районе Ярославля построят новую школу

Дети будут учиться в большой четырехэтажной школе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле на улице Пашуковской в Дзержинском районе появится новая школа, в которой будут учиться 1100 детей. Городские власти уже объявили конкурс на строительство среди подрядчиков. Начальная стоимость 838 миллионов 136 тысяч рублей. Это прописано в проектной документации на сайте госзакупок.

Здание будет четырехэтажным: в нем разместится актовый зал на 550 мест, три спортивных и обеденный, библиотечно-информационный центр, костюмерная и гримерная для учебных мероприятий. Кроме этого, начальные классы школы будут учиться в отдельном блоке. Для занятий спортом рядом со школой построят стадион.

Для такого большого объекта обозначили короткие сроки сдачи. Построить школу должны до 30 ноября 2022 года.