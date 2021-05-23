В Ярославской области за незаконный лов рыбы задержали двух рыбаков

Рыбаков поймали полицейские. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославском регионе полицейские пресекли два случая незаконного отлова рыбы. Первый рыбак попался в Брейтовском районе на реке Шадрец. 31-летний мужчина ночью ловил рыбу. Второй случай имел место на реке Сить в Брейтово, там задержали 48-летнего рыбака.

- У обоих было незаконное орудие лова, оно было изъято. Отлов осуществлялся в период нереста рыбы, ущерб устанавливается, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

За незаконную ловлю рыбы предусматривается не только штраф, но и лишение свободы до двух лет.