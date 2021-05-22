В Ярославскую область поступило более 132 тысяч доз вакцины от COVID-19 Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область поступило 132 484 дозы вакцин от коронавируса, сообщает правительство регионе. Самая "распространенная" вакцина - "Гам-Ковид-Вак", она же "Спутник V". Но в некоторых медицинских учреждениях ужа начали прививать и другими препаратами.

- Уже получено 3240 доз «ЭпиВакКороны», этого хватит для 1620 человек. Поступившего количества «КовиВака» также достаточно, чтобы привить более полутора тысяч граждан. Партии будут прибывать. Коллективный иммунитет мы получим, когда будет вакцинировано 60% населения, - сказал губернатор региона Дмитрий Миронов.

На данный момент в Ярославской области открыты 50 пунктов вакцинации в 30 медучреждениях, в том числе и негосударственных. Созданы 37 мобильных бригад и 31 мобильный прививочный пункт. Тех, кто живет в отдаленных районах, до прививочного кабинета могут доставить на машинах центров социальной защиты.