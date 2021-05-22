"Главный преступник пойман": в Ярославской области выбрали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса игрушек

В Ярославской области завершился региональный этап Всероссийского детского конкурса игрушек "Полицейский Дядя Степа". Жюри, которое возглавил член Союза художников России Владимир Реутов, выбрало лучшие работы. 27 ребят из разных уголков области старались, трудились, но чуть лучше, чем у остальных получили поделки пятерых участников.

1 место заняла 10-летняя Анастасия Грунова из поселка Пречистое Первомайского района. Настя прислала на конкурс рисунок "Главный преступник пойман!". Девочка занимается в коллективе "Супер-детки" при местном доме культуры. Вся семьи у Насти творческая, мама - большая мастерица. Поэтому никто не сомневался, что работа Анастасии получится достойная.

- Вдохновение мы стали искать… в интернете, конечно же! - рассказывает мама победительницы Мария Анатольевна, - Смотрели на другие работы и придумали свою. Хотелось, чтобы поделка была масштабной, поэтому решили делать большого Дядю Степу. Полицейский получился симпатичным, но не хватало какой-то изюминки. В последнее время только и разговоров, что о коронавирусе, поэтому решено было снабдить картонного полицейского защитной маской, а «главного преступника 2020 года» - зловредного вируса, посадить за решетку. Там ему и место!

Работа Анастасии будет направлена на заключительный этап Всероссийского конкурса.

Второе место в региональном этапе заняли сразу два юных жителя области: 12-летняя Алена Бузина из Ярославля и Арина Зенина 11 лет тоже из Ярославля.

Третье место поделили Янислав Уваров из Рыбинска и Алла Солякова из деревни Шильпухово Первомайского района.