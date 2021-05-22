Пострадавшим от урагана в Ярославской области выплатят компенсации

Во время урагана с домов слетали крыши. ФОТО: Ирина Чистякова, ВКонтакте

Жителям Любима, дома которых пострадали во время урагана, выплатят компенсации в размере двух прожиточных минимумов. Горожане, понесшие урон от стихии, получат по 21 484 рубля, сообщили в правительстве Ярославской области. Компенсации выплатят как собственникам жилья, так и нанимателям.

Из резерва Центра управления ЖКХ региона администрации Любимы уже выделено 880 листов шифера. Листы пойдут на восстановление крыш частных домов и котельной.

Специалисты Фонда содействия капитальному ремонту обследовали три пострадавшие от урагана многоквартирные дома. Перекрытия восстановили, крыши временно укрыли изоляционным материалом.

Ураган, который пронесся по Ярославской области 15 мая, больше всего бед натворил в Любиме. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Были повреждены крыши 17 домов, административного здания и гаражей.