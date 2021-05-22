В Ярославской области мужчина и 8-летняя девочка получили травмы в ДТП с лосем

Машина после столкновения с животным вылетела в кювет Фото: УМВД по Ярославской области

Авария, после которой медицинская помощь потребовалась двум пострадавшим, произошла сегодня, 22 мая, рано утром. Около 6 часов на дороге "Нагорье - Берендеево" в Переславском районе машина сбила лося, после чего "Дэу Нексия" вылетела в кювет.

- Травмы получили 36-летний водитель автомобиля и 8-летняя девочка-пассажирка. Они доставлены в медучреждение, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По факту аварии сейчас проводится проверка.

Случаи ДТП с участием диких животных, в том числе лосей, сейчас не редкость.

- Такие ДТП опасны тем, что лось может появиться на проезжей части внезапно, тем самым не оставив шансов водителю на маневрирование. Именно поэтому следует быть предельно внимательными и аккуратными, двигаясь на автомобиле по автодороге, рядом с лесными массивами или густой растительностью. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, с поправкой на состояние дорожного полотна, погодные условия и другие критерии, а также быть предельно внимательными за рулем. Участки дорог, где возможно появление животных, обозначены специальным дорожным знаком «Дикие животные», - напомнили в полиции.

Водитель, увидев знак "Дикие животные", должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.

Вчера, 21 мая, в Ярославле под фуру попал молодой лось.