Квартира, машина, зарплата: стали известны доходы губернатора Ярославской области за 2020 год

В прошлом году Дмитрий Миронов заработал чуть меньше 2,5 миллионов рублей. ФОТО: страница Дмитрия Миронова, "Фейсбук"

Правительство Ярославской области опубликовало данные о доходах главы региона за 2020 год. Согласно декларации, в прошлом году глава региона заработал 2 миллиона 498 тысяч рублей.

В собственности у Дмитрия Миронова квартира площадью в 176,3 квадратных метра и доля в квартире в 74,6 квадрата. Главе области принадлежат четыре машиноместа и автомобиль Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4 Matic.

Супруга Дмитрия Миронова в прошлом году заработала почти в два раза больше мужа: ее доход за 2020 год составил 4 миллиона 137 тысяч рублей. В собственности у жены главы области квартира в 96 квадратов и легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE 350d 4 Matic. В пользовании - квартира площадью 176,3 квадратных метра.

У несовершеннолетнего ребенка Дмитрия Миронова в пользовании квартира в 176,3 квадрата.

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