В Ярославле вновь ищут подростка, который зимой уходил из больницы в одном одеяле Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле ищут 14-летнего Глеба Ермолина: 21 мая около полудня он ушел из медицинского учреждения на улице Гагарина. До сих пор не известно, где Глеб находится.

Это уже не первый побег юноши из медицинского учреждения. Зимой он ушел из больницы в Ленинском районе в одних пижамных штанах, футболке, сланцах, закутавшись в одеяло. Чуть позже волонтеры и полиция сменили ориентировки - Глеб нашел одежду, которая не привлекала к нему внимания. Сейчас подросток одет черную футболку, темно-серые шорты до колена, черные кроссовки. При себе черный рюкзак.

- Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении его местонахождения, просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по Красноперекопскому городскому району по телефону 8(4852)21-02-02 или 02 (с мобильного 102), - сказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.