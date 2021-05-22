В Ярославской области начали платить картой "Тройка" Фото: Алиса ТИТКО

В Ярославской области с 21 мая в транспорте можно расплатиться при помощи карты "Тройка". Сейчас она действует в четырех автобусах: №520 "Пошехонье - Пречистое", №506 "Пошехонье - Ярославль (через Рыбинск)", №530 "Пошехонье - Ярославль (через Данилов" и №105 "Ярославль - Кормилицино". Тестовый период продлится три месяца, после чего использовать "Тройку" можно будет и на других маршрутах, причем, не только автобусных.

- Предполагается, что транспортной картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в любом общественном транспорте области, - сказал губернатор региона Дмитрий Миронов.

Приобрести карту "Тройка" можно в кассах ГБУ ЯО "Яроблтранском" по адресу: Ярославль, Московский проспект, 80а.

На ярославских маршрутах будут принимать карты, выпущенные как в Ярославле, так и в других регионах. Как сообщает "Российская газета", местные карты будут с изображением ярославских достопримечательностей - медведем, Волжской набережной, Успенского собора, церкви Ильи Пророка и других.