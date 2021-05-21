Игорь Маковский вручил награды победителям VII хоккейного турнира «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото филиала « Россети Центр Ярэнерго»

В Ярославле завершился VII хоккейный турнир филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На протяжении двух дней на ледовой арене сражались 9 команд филиалов энергокомпаний. В общей сложности в турнире приняли участие более 130 человек. Команды были разделены согласно жеребьёвке на группы, после игр в которых две лучшие сборные филиалов сразились за главный приз – Кубок турнира.

В церемонии награждения приняли участие заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец, Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Государственной Думы Андрей Коваленко.

По итогам турнира лучшим нападающим стал Алексей Филиппов из филиала «Белгородэнерго». Лучшим бомбардиром - Максим Рубцов из «Тверьэнерго». Лучшим защитником – Эдуард Волков из команды «Ярэнерго», а лучшим вратарем - Александр Попрядухин из «Орелэнерго». Второе и третье место в хоккейном турнире заняли команды из филиалов «Тулэнерго» и «Белгородэнерго». А золото досталось сотрудникам из «Тверьэнерго», почетный кубок капитан команды получил из рук генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

- Хоккей - это работа в команде, сила воли, преодоление препятствий, умение молниеносно принимать решения – все то, чего требует от нас профессия энергетика. Наш турнир начинался с трех команд, в этом году на лёд вышло девять! Мы стали свидетелями отличной игры. Я уверен, что победители в спорте будут стремиться и к победам в работе! - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

- От имени Губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова хотел бы поздравить с завершением этого турнира. Наш регион любит хоккей. Прекрасно, что соревнование энергетиков проходит в день открытия Чемпионата мира по хоккею, в котором за российскую сборную сыграют спортсмены из ярославского «Локомотива», и посвящено такому великому событию, как 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Отрадно, что при всей своей напряженной работе сотрудники «Россети Центр» успевают готовиться к таким серьезным спортивным мероприятиям. Вы продемонстрировали отличную физическую подготовку, большое желание добиваться результата и побеждать. Такие качества безусловно важны и в вашей ежедневной работе по обеспечению надежного энергоснабжения, - обратился к участникам турнира заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец.