В Ярославле стартовал международный фестиваль балета Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле III Международный конкурс-фестиваль танца «Молодой балет Европы» три дня будет радовать ценителей прекрасного.

- Хочу поздравить с тем, что мы собрались, несмотря ни на что, и у нас есть возможность выступать и творить. У нас обширная программа: спектакли, мастер-классы. Фестиваль даёт возможность раскрыть таланты, показать творческие способности. Желаю всем участникам удачи и победы. Благодарю организаторов и педагогов, которые провели огромную работу с детьми, вложили душу и сердце, — сказала руководитель фестиваля Ольга Белякова.

В фестивали принимают участие коллективы разных возрастов – от самых маленьких до взрослых. Помимо этого, артисты хореографического жанра приедут из Москвы и Московской области, Тольятти, Екатеринбурга, Первоуральска, Красногорска и других городов. В жюри вошли представители театров России и Италии.

На открытии фестиваля в ДК Добрынина публике был представлен спектакль-балет «Золушка». В нем приняли участие артисты Большого театра Дарья Лякишева и Герман Жуковский.

21 и 22 мая идут конкурсные дни, а в воскресенье состоится церемония награждения и гала-концерт, на котором покажут балет-спектакль Лео Делиба «Коппелия».