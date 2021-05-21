В Ярославле на улице Стопани введут одностороннее движение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле в микрорайоне Тверицы ремонтируют дорогу на улице Стопани. Местным жителям бы радоваться, но они опасаются, что после ремонта дорога станет шире и будет проходить прямо под окнами. Кроме того, беспокоит заволжан и увеличение интенсивности движения по новой трассе.

Директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Глеб Масленцев, глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов провели встречу с жителями микрорайона Тверицы.

- Мы внимательно выслушали пожелания жителей. Постараемся максимально учесть все замечания. Уже сейчас проработали вопрос с проектировщиком, приняли решение не менять параметры автомобильной дороги, но изменить схему движения автомобильного транспорта, сделав ее односторонней по направлению от Сквозного переулка. Помимо этого, проезжая часть будет смещена на четыре метра от заборов жилых домов и дополнительно появится совмещенный с проезжей частью тротуар для пешеходов. Также будут оборудованы лежачие полицейские, чтобы снизить скорость движения автотранспорта. Надеемся, что эти меры позволят увеличить безопасность на данном участке улицы и удовлетворят просьбы жителей, - рассказал Глеб Масленцев.

Дорогу отремонтируют от Сквозного переулка до улицы Стопани, 45: заменят старый асфальт и добавят дорожные знаки, которых не достает.