Памятник архитектуры в центре Рыбинска забрали у владельца

Сейчас дом Рыбакова выглядит так. Фото: Правительство Ярославской области

Дом Рыбакова, уникальный образец архитектуры в стиле модерн ХХ века, по решению суда забрали у собственника. Поводом послужило серьезное нарушение законодательства. Владелец совершенно не заботился об объекте, и в итоге здание пришло в упадок. Дом стоит заброшенным, с выбитыми окнами и дырявой крышей.

Это и стало поводом для обращения в суд.

– Изъятие это крайняя мера, которая принимается только в случае неоднократного нарушения требований законодательства, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия области Александр Филяев. – В адрес собственника направлялись охранное обязательство, предписание о необходимости реставрации объекта, но они исполнены не были. Кроме того, департамент обращался с иском в суд о понуждении собственника выполнить консервацию объекта, но решение суда также не было исполнено. Владелец здания был оштрафован, но никаких действий, чтобы сберечь памятник, так и не предпринял.

После того, как решение суда вступит силу дом Рыбакова выставят на торги. Полученные деньги с продажи передадут собственнику с вычетом расходов на публичные торги и стоимости восстановительных работ.