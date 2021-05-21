«Он верит, что сможет»: ярославец в третий раз застрял в одной и той же луже. ФОТО: скрин из видео "Ярославль LIVE" ВКонтакте
В Ярославле на улице Мирной автомобиль угодил в большую лужу и застрял в ней. Видео, опубликованное в ярославском паблике, вызывает очень много вопросов, но ответов на них нет. Вряд ли водитель не заметил эту лужу и угодил в нее случайно. А, по словам автора записи, этот «человек-загадка» в третий раз застревает в одном и том же месте.
- Может он таким образом пытается привлечь внимание к проблеме улицы Мирная, чтобы власти наконец-то отреагировали? Одиночный пикет в луже.
- Говорят, он там третий день сидит.
- Легенды гласят, что он всегда там был.
- Молодец, упертый. Он верит, что сможет.
- Местный мне сказал, они там застревают, потому что дом у них там и они к нему очень хотят проехать.