В Ярославле открылся высокотехнологичный Городской диспетчерский пункт «Россети Центр»

Фото филиала « Россети Центр Ярэнерго»

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский дал команду на ввод в работу нового Городского диспетчерского пункта (ГДП) филиала «Ярэнерго». В зону оперативно-технологического управления ГДП входят электрические сети напряжением 0,4-10 кВ города Ярославля и четырех районов области. Диспетчеры в режиме реального времени контролируют работу более 12 тысяч километров линий электропередачи и свыше 3,5 тысяч трансформаторных подстанций.

В составе Городского диспетчерского пункта создан центр управления и мониторинга качества уличного освещения. Это позволит оперативно реагировать на аварийные ситуации в системе наружного освещения и в минимальные сроки устранять нарушения. Напомним, что сотрудники «Россети Центр» в рамках энергосервисного контракта с администрацией областного центра заменили более 27,5 тысяч устаревших светильников на светодиодные.

- Открытые высокотехнологичного городского диспетчерского пункта и запуск системы наружного освещения Ярославля после реконструкции - один из наглядных примеров сотрудничества Правительства области и «Россети Центр». Конечно, это лишь один из множества проектов, которые реализуются на территории региона с участием компании и ее ярославского филиала. Сейчас одна из основных важнейших задач – обеспечение надёжности электросетевого хозяйства, снижение аварийности. Наши жители должны быть довольны качеством поставляемых услуг. Ценим понимание компанией существующих проблем и стремление их решить. Готовы оказывать необходимое содействие со своей стороны, - отметил Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Оснащение Городского диспетчерского пункта современными программными комплексами улучшит показатели надежности электроснабжения потребителей областного центра и ряда районов региона, даст возможность работать не только на устранение, но и на предупреждение нештатных ситуаций в энергосетях. А модернизация системы уличного освещения качественно повысила освещенность улиц Ярославля, комфорт и безопасность пребывания жителей и гостей областного центра, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.