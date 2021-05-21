В Ярославской области начались последние звонки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 21 мая, в области начались последние звонки. Со школой в этом году прощается 5620 учеников.

Все праздничные мероприятия должны проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора: участники обязаны быть в масках, а рассадка - в шахматном порядке. В целях безопасности последние звонки рекомендуют проводить на открытом воздухе. Таких массовых торжеств, как например, Губернаторский бал, в этом году не будет. В большинстве школ региона последние звонки пройдут сегодня и в начале следующей недели, а выпускные вечера запланированы на середину и конец июня.

- Впереди ребят ждет новый этап в жизни, но воспоминания о школьной поре навсегда останутся в их сердцах. Хочу поблагодарить учителей за самоотверженный труд, а выпускникам пожелать успешно сдать экзамены, определиться с будущей профессией и продолжить обучение по тем специальностям, которые им интересны, - обратился к ученикам губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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