В День Волги Сбербанк в Ярославле организовал волонтерскую акцию

ФОТО: ПАО Сбербанк

20 мая в России отмечался День Волги, в этот день в разных регионах страны проходит акция по уборке водоемов и их берегов. В Ярославле Сбербанк организовал экологическую акцию с целью привести в порядок территорию берега Волги в районе ЦНТИ. Экомарафон, в котором приняли участие волонтеры банка и департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства области стартовал в 16 часов.

Первой частью мероприятия стала спортивная программа. Волонтеры проекта приняли участие в мастер-классах по бегу и спортивной ходьбе и провели забег «Чистая Волга». Далее участники собрали мусор в районе ЦНТИ по направлению к железнодорожному мосту. В акции приняли участие 70 человек, было собрано порядка 300 кг. мусора.

Ильфат Хафизов, заместитель управляющего Ярославским отделением ПАО Сбербанк:

- Волга – одна из крупнейших рек не только России, но и всей Земли. На территории Волжского бассейна проживает почти половина населения страны, расположено 23 заповедника и 18 национальных парков, а в водах Волги водятся около 70 видов рыб.

В Ярославской области на берегах Волги расположено 6 городов, множество других населённых пунктов. И сегодняшнее мероприятие призвано обратить внимание жителей нашей области на важность заботы об окружающей среде, на ответственное отношение к природным ресурсам, на то, как важно поддерживать чистоту, в том числе в лесах и на берегах рек. Чем больше будет неравнодушных людей и компаний, тем больше шансов, что наши дети и внуки будут жить в чистом будущем. Эту инициативу мы реализуем в рамках масштабной программы, с помощью которой Сбер планирует объединить ESG-сообщество в России, всех, кто неравнодушен к теме экологии, ответственного потребления и социального развития и кто готов участвовать в общественно значимых городских и общероссийских проектах.

Евгений Корнилов, заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области:

- Ежегодно Ярославская область принимает участие в экологических акциях, которые объединяют между собой сотни волонтеров. Акции по уборке берегов водных объектов стали для региона традиционным мероприятием, к которому подключаются все муниципальные образования. Важно, что с каждым годом к подобным мероприятиям присоединяется всё больше предприятий и организаций, административных структур, учреждений социальной сферы, некоммерческих организаций, а также неравнодушных горожан. Благодаря подобным мероприятиям и общим усилиям по очистке берегов рек от мусора, мы сохраняем неповторимую природу Ярославской земли.