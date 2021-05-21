ООО «Транснефть – Балтика» установила на предприятии 39 тысяч энергосберегающих светильников

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» завершило реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части замены светильников на светодиодные. Эффект, полученный с момента начала реализации программы, превысил 40 млн кВт*час, или 143 млн руб. в денежном выражении.

Всего в ООО «Транснефть - Балтика» эксплуатируется около 39 тысяч светильников, основная часть из которых установлена в производственных помещениях. Планомерная работа по внедрению энергоэффективного освещения велась во всех подразделениях общества с 2014 года.

Внедрение энергосберегающих технологий в производственных процессах – один из важных направлений в деятельности ООО «Транснефть – Балтика». Основной объем экономии достигается за счет энергосбережения при транспортировке нефти и нефтепродуктов. Специалисты обеспечивают оптимизацию технологического процесса с помощью своевременной замены рабочих колес магистральных насосных агрегатов в соответствии с режимами перекачки. Регулярно проводится очистка внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей.

Сокращению затрат способствует использование системы ГЛОНАСС/GPS для контроля за передвижением транспорта и спецтехники по установленным маршрутам, а также мониторинг расхода топлива. Дополнительную экономию позволяет получить оптимизация режима функционирования котельных, при работе которых большое внимание уделяется рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов. В целях повышения энергосбережения при выработке тепловой энергии в системе теплоснабжения планово проводятся ремонты тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, устанавливаются системы автоматического регулирования температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов на производственных объектах.