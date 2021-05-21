На Ярославскую область надвигаются гроза и град Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ярославскую область надвигается гроза и град с порывами ветра до 17 метров в секунду, сообщают спасатели со ссылкой на синоптиков. Ухудшение погоды прогнозируют уже сегодня, 21 мая.

- В ближайшие 1-3 часа с сохранением в вечернее время 21 мая местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем, градом. При грозе усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду, - сообщают спасатели.

Возможно увеличение травм среди населения, вероятны обрывы линий электропередач, обрушение крыш и слабоукрепленных конструкций.