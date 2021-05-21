В ДТП под Ярославлем разбились два человека

В ДТП под Ярославлем погибли два человека. ФОТО: телеканал "Рыбинск40" ВКонтакте

21 мая около 10 часов утра на дороге «Ярославль – Рыбинск» в Тутаевском районе столкнулись два автомобиля: грузовая «Газель» и «Ауди». По предварительным данным, погибли два человека.

- Устанавливаются вес обстоятельства произошедшего. Работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и медики, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Передняя часть обеих машин раскурочена. На видео видно, что несколько человек ходят вокруг легковушки, пытаясь оказать помощь.

- В «Ауди» зажало человека, - пишет очевидец в группе «Ярославль LIVE» ВКонтакте.