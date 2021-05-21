В Ярославской области на ЕГЭ закупили «глушилки» Фото: Артем КИЛЬКИН

Департамент образования Ярославской области закупил специальные устройства, которые можно применять на экзаменах, чтобы глушить сигналы сотовой связи. Таким образом, выпускники не смогут воспользоваться телефонами на ЕГЭ и получить подсказки.

Но, несмотря на то, что «глушилки» есть, использовать их на экзаменах не планируют.

- Признаюсь, мы их закупили, но применять не будем. Использование телефона на экзамене, даже пронос его на территорию пункта проведения экзаменов – это нарушение. Лучше надеяться только на себя. Выпускники все знают, они подготовлены. Уверенность надо обретать, прежде всего, в самом себе, - пояснили заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Если выпускника застукают за списыванием или обнаружат у него шпаргалки, экзамен для него сразу же завершается, а результат аннулируется. Пересдать предмет можно будет или в сентябре или в следующем году.

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