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Общество21 мая 2021 10:58

Ярославские школьники не будут сдавать ЕГЭ по математике

Речь идет об экзамене базового уровня
Полина Вачнадзе
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Тех, кто собирается получать высшее образование, ждет экзамен по русскому языку

Тех, кто собирается получать высшее образование, ждет экзамен по русскому языку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году ярославские школьники не будут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня. Об этом и других особенностях аттестации в этом году рассказала заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, достаточно сдать экзамены по двум обязательным предметам – русскому языку и математике в форме государственного выпускного экзамена.

Тех, кто собирается получать высшее образование, ждет экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. По математике базового уровня ЕГЭ в этом году не будет.

- Выпускники могут выбирать по необходимости ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору. Участники ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и дети-инвалиды могут пройти итоговую аттестацию по одному предмету – русскому языку, в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору, - пояснили Светлана Астафьева.

При этом она уточнила, что родителям нужно ознакомиться с правилами приема той или иной образовательной организации.

- Общий порядок определяем мы. Но у колледжей и других средних специальных учебных заведений свои правила приема. Они могут потребовать сдачи конкретного предмета, соответствующего конкретному профилю, - сказала замдиректора департамента образования.

Образование